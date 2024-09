Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Gela, Roberto Riggio, ha disposto l’assoluzione nei confronti di Antonino Lauria, 53 anni, di Licata, dall’accusa di essersi appropriato di 72 mila euro di incassi del supermercato di cui era direttore. La vicenda risale alla fine del 2020.

Il licatese era stato denunciato dai titolari della catena di supermercati che lo accusavano di aver sottratto la grossa somma in denaro dalle casse. Per questo motivo il direttore venne licenziato con procedimenti di natura civile ancora in corso. Il gup, a margine del rito abbreviato, ha assolto il 53enne.