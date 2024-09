Baldassare Reina, vicegerente della diocesi di Roma, è stato vittima di una rapina in casa lo scorso 16 settembre. L’episodio è avvenuto nella sua abitazione di via Cernaia, dove il vescovo si trovava insieme al fratello. Intorno alle 21, i due hanno sentito un forte rumore provenire dalla camera da letto e, recatisi sul posto, hanno sorpreso un uomo intento a rovistare nei cassetti. Alla loro vista, l’intruso li ha minacciati, riuscendo poi a fuggire con un bottino di 150 euro in contanti e una carta bancomat.

Il presunto autore della rapina, un italiano di 38 anni, è stato fermato dalle forze dell’ordine. Secondo le indagini, l’uomo sarebbe anche responsabile di un’altra rapina e di un tentato furto ai danni di un parroco nella stessa zona. Polizia e carabinieri hanno lavorato congiuntamente per identificare e bloccare il malvivente.