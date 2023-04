Manca la segnaletica stradale e la Lidl ancora non apre: accade a Porto Empedocle

L’ingresso e l’uscita dall’area nella quale sorge non sono a norma, in materia di codice della strada. È questa la motivazione che blocca l’apertura del nuovo supermercato Lidl a Porto Empedocle, così come scrive Francesco Di Mare sul quotidiano La Sicilia.

I lavori sono stati ultimati da oltre un mese, accanto l’Hotel dei Pini, lungo la Strada statale 115 ma, a causa, dell’ “intoppo” tecnico-burocratico il grande supermercato non può aprire. Sia al centro della strada statale, dove insistono due linee continue, ma soprattutto a ridosso dell’ingresso-uscita del parcheggio, c’è un’altra linea continua, che impone ai conducenti di ogni veicolo di attraversare. Senza segnaletica orizzontale accessibile, l’attività commerciale non può aprire, dato che in queste condizioni entrare e uscire dall’area in questione è tecnicamente vietato. A presidiare la zona, pronta da settimane, potenzialmente obiettivo dei vandali , sono gli agenti di un istituto di vigilanza. Qualcosa pare si stia muovendo, tra Anas e l’azienda. Si parla, scrive ancora La Sicilia, della realizzazione di una sorta di barriera in grado di veicolare al meglio i mezzi in entrata e uscita.