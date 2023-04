A Santo Stefano Quisquina pubblico e privato sottoscrivono un patto di comunità. Ben 4 i laboratori di co-design che si sono svolti nell’arco di tutta la giornata di venerdì, 14 aprile, nel Comune di Santo Stefano Quisquina. Il team di Impacta Impresa Sociale – coordinatori del Progetto “Santo Stefano Quisquina Terra di Cieli, Acque e Pietre”, vincitore del Bando MIC sull‘attrattività dei Borghi storici – ha condotto i lavori incontrando le strutture ricettive, bar e ristoranti alle ore 9, gli imprenditori e i commercianti alle ore 15, enti e istituzioni alle ore 17, le associazioni e altre tessere della comunità alle 18. Al termine della riunione plenaria che si è tenuta a fine giornata per condividere quanto emerso nei singoli laboratori, la comunità stefanese ha deciso di sottoscrivere un “PATTO DI COMUNITÀ” per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del proprio comune. “Qui a Santo Stefano sta succedendo qualcosa di meraviglioso – commenta la Presidente di Impacta, Viviana Rizzuto – perché sta cambiando lo scenario.

C’è una comunità, dove pubblico e privato camminano insieme, che ha deciso di cooperare per il bene comune. Ci sono scuole, strutture ricettive, imprenditori, commercianti, ristoratori, associazioni, ragazze e ragazzi di ogni età dai 15 ai 90 anni, che hanno scelto di costruire insieme il proprio presente e futuro. E devo dire che il loro entusiasmo è veramente contagioso.” Ciò che si sta realizzando a Santo Stefano Quisquina è un ottimo esempio di quella cooperazione pubblico-privato, che era richiesto veniva richiesta dal bando del Ministero. “Come ente pubblico, abbiamo il dovere e la volontà di attivare processi di rigenerazione sociale, culturale ed economica dal basso – commenta il Sindaco di Santo Stefano Francesco Cacciatore.

Vedere come la comunità di Santo Stefano stia rispondendo, sentire sulla pelle quanta partecipazione ed entusiasmo ci siano per non perdere questa straordinaria opportunità, ci riempie di gioia e ci dona forza per continuare tutti insieme su questa strada. La strada di uno sviluppo economico, culturale e sociale che rendano Santo Stefano un luogo in cui tutti vogliono restare perché adatto a realizzare le proprie aspettative e le proprie vite. ”