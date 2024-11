Un pensionato novantenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale 43, a Montevago. A scontrarsi sono stati un’auto e un furgone. Ad avere la peggio l’anziano alla guida della macchina, trasferito in elisoccorso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp