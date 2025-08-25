Un ragazzino di 12 anni ha rischiato di annegare nelle acque del lido balneare accanto allo stabilimento di Ps a San Leone. Ad evitare che la giornata al mare potesse finire tragicamente, il veloce e pronto intervento di due poliziotti, liberi dal servizio. Uno presta servizio alla Squadra Mobile della Questura di Agrigento, l’altro alla sezione della Polizia Stradale della città dei templi. E’ successo intorno alle 18 di domenica.

Il dodicenne si è tuffato in acqua, nonostante il mare mosso, e in poco tempo la corrente lo ha trascinato al largo. I due agenti, attirati dalle urla di richieste d’aiuto del padre, uno dopo l’altro e a rischio di mettere a repentaglio le proprie vite, hanno raggiunto a nuoto il bagnante in difficoltà, e collaborati in un secondo momento da un’imbarcazione che ha lanciato loro un salvagente, lo hanno riportato sano e salvo a riva.

E dopo i minuti convulsi, lo spavento e la fatica, la vicenda si è risolta per il meglio, senza alcuna conseguenza fisica. Il ragazzino è stato affidato al personale sanitario del 118 che lo hanno sottoposto ad una visita di controllo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp