Ieri 18 ottobre 2023 presso la sala Fazello del Museo Archelogicoregionale “P.Griffo”, per gentile concessione della Direzione dell’Ente Parco, ha avuto luogo un workshop alla presenza di qualificati professionisti e dei massimi rappresentanti degli ordini professionali locali, organizzato da Manageritalia Sicilia nell’ambito del programma Manageritalia-XLabor: Percorso di Orientamento al mercato del lavoro.

L’incontro è stato introdotto dal Presidente di Manageritalia Sicilia dott. Carmine Pallante, seguito dagli indirizzi di saluto del Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti dott. Salvatore Cimino.

Ha poi relazionato sull’argomento, quanto mai attuale, il dott. Giuseppe Castellana, Responsabile regionale di Manageritalia Executive Professionale e componente del Direttivo nazionale di MEP, ponendo diversi spunti di riflessione circa gli aspetti di “managerialità” nell’espletamento della libera professione e le opportunità di appartenere ad una “rete” di manager professionisti quale MEP.

La relazione è stata particolarmente apprezzata dai presenti e dai numerosi professionisti collegati da remoto da tutta Italia.

È quindi intervenuto l’arch. Domenico Gueli, sindaco di Santa Elisabetta e componente della cabina di regia regionale del PNRR, che ha evidenziato la necessità di elevata professionalità specifica nella programmazione, gestione e rendicontazione dei fondi PNRR.

Anche il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri – ing. Achille Furioso – ha sottolineato l’importanza della qualificazione professionale, aprendo alla interdisciplinarietà ed alla collaborazione tra le diverse professionalità, oggi più che mai necessaria.

Impossibilitato a presenziare l’arch. Rino La Mendola, Presidente dell’Ordine degli Architetti, ha comunque fatto pervenire un indirizzo di saluto agli organizzatori.

Mauro Mastrogiacono, direttore di X-Labor, collegato da Milano, è intervenuto per sottolineare le nuove opportunità di lavoro esistenti per i professionisti, tra cui anche la qualificazione di “innovation manager” che X-Labor è in grado di offrire agli associati.

È seguito un dibattito con gli interventi dei presenti e degli associati MEP in collegamento da remoto.

“Oggi non basta – afferma Castellana – essere dei bravi professionisti tecnici: occorre avere anche managerialità per poter offrire qualificata consulenza alle imprese, in un momentoparticolare e difficile. Dopo la pandemia solo le imprese sopravvissute che sapranno adeguarsi ai cambiamenti ancora in essere sopravviveranno. Per questo è utile appartenere ad una rete qualificata di manager”

L’incontro rientra nell’ampio percorso di orientamento formativo che vede coinvolte le associazioni di Manageritalia Marche, Manageritalia Sicilia e Manageritalia Puglia, Basilicata e Calabria in collaborazione con X-Labor, con ben 15 incontri sui vari territori, tutti con potenziale collegamento da remoto, con il coinvolgimento – in presenza e da remoto – di oltre 200 manager professionisti di tutta Italia.