La Sicilia “investe” 37 nuovi ambasciatori dell’eredità culinaria ed umanista lasciata da Auguste d’Escoffier, provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. La cerimonia di “investitura” si è svolta nella splendida cornice di Torre del Barone Mangia’s Resort a Sciacca, celebrando il nuovo gruppo di chef, imprenditori e professionisti con il titolo dedicato al maestro della gastronomia francese e internazionale che rivoluzionò il mondo della cucina. Questo evento mette in primo piano l’“Ordre,” lo stesso che dal 1954 promuove la cultura gastronomica elevata a scienza.

In un’atmosfera amichevole, la cerimonia ha visto la partecipazione di Michel Escoffier, pronipote dello chef e presidente onorario dell’Associazione, di Pierre Alain Favre, vice presidente Internazionale e responsabile della zona Europa, e di Giovanni Lorenzo Montemaggiore, Presidente Discepoli Escoffier Italia- Regione Sicilia.

“Pierre Alain Favre ha dichiarato: “Come ogni anno, i discepoli di Escoffier si incontrano all’insegna della condivisione e dell’amicizia. Sono lieto che quest’anno ci incontriamo in Italia, nella delegazione ufficiale della Sicilia a Sciacca. Nella zona europea di Escoffier, l’Italia occupa un posto molto importante grazie alla sua diversità di regioni culturali e gastronomiche, ai suoi prodotti e al suo senso dell’ospitalità. Vorrei ringraziare in modo particolare il presidente delegato siciliano Giovanni Lorenzo Montemaggiore e la sua squadra, oltre al sostegno delle autorità e dei partner, per l’organizzazione di questo evento di grande successo.”

I 37 nuovi discepoli hanno ricevuto diplomi e fasce di colore diverso, in base al ruolo svolto.

Sono state consegnate 24 sciarpe rosse ai chef, tra cui Giuseppe Aiesi, Fabio Albanesi, Sebastiano Bafumi, Pietro Cappelli, Girolamo Cimino, Antonino Chifari, Gaetano Costanza, Sergio Ciziceno, Rosaria Di Maggio (lady chef), Carlo D’Amato, Loris La Greca, Calogero La Mattina, Salvatore Manzo, Domenico Molinini, Matteo Mondello, Alessandro Papa, Fabio Patron, Ornella Pino (lady chef), Mauro Poddis, Tommaso Rumè, Vincenzo Santangelo, Giuseppe Sclafani, Francesco Tosto, e il coreano Woogwon Lee.

Tre sciarpe bordeaux sono state consegnate a sommelier, barman e maitre: Daniele Giancontieri, Nicola Russo e Alfio Torrisi.

Due sciarpe blu sono state assegnate a professionisti che condividono la filosofia dell’Associazione Auguste Escoffier: Mariano Macaluso e Giusy Messina.

Sette sciarpe blu sono state consegnate agli imprenditori: Laura Di Giovanna, Federico Fidanza, Paolo Mandracchia, Vito Mirabile, Arnaldo Ocello, Giuseppe Palermo, Giovanni Puglisi e Vania Sarullo.

I partecipanti hanno seguito un intenso programma che ha previsto visite a Palermo e Monreale il sabato 21 ottobre. Domenica 22 si è proseguito con vari workshop e seminari su diversi aspetti della gastronomia presso il Torre del Barone Mangia’s Resort, sede della delegazione dell’Associazione Discepoli Escoffier Italia- Regione Sicilia.

ASSOCIAZIONE DISCIPLE DI AUGUSTE ESCOFFIER

L’Associazione Disciple d’Auguste Escoffier, fondata nel 1954 da Jean Ducroux, chef di cucina a Nizza ed esperto cuoco di Auguste Escoffier, conta oggi oltre 25.000 membri distribuiti in 12 delegazioni sparse in tutto il mondo. La sua missione principale è onorare la memoria di Escoffier, maestro della cucina francese e internazionale, promuovendo e conservando il suo lavoro, in particolare nell’ambito dell’istruzione culinaria e dell’apprendistato, che rimane il percorso tradizionale per l’80% degli chef stellati.

Nel 2007, Jean-Pierre Biffi, chef esecutivo di Potel & Chabot e presidente della Regione Paris Ile de France per 15 anni, è stato eletto Presidente Internazionale con l’obiettivo di unire i Discepoli di Escoffier di tutto il mondo, modernizzare l’associazione e instillare lo spirito autentico di Escoffier. Tra i Discepoli di Auguste Escoffier ci sono chef di altissimo livello come Paul Bocuse, nonché executive chef provenienti da vari paesi. La missione di questa associazione non è solo celebrare l’eredità di Escoffier, ma anche continuare la grande tradizione di eccellenza culinaria nella comunità globale.

Nel 2007, Jean- Pierre Biffi, chef esecutivo di Potel & Chabot, presidente da 15 anni della Regione Paris Ile de France, fu eletto alla Presidenza Internazionale con l’obiettivo di riunire i Discepoli Escoffier del mondo intero modernizzare i Discepoli e inserirli nell’autentico ‘’Spirito Escoffier’. L’associazione riunisce ad oggi oltre 25.000 membri distribuiti in 12 delegazioni sparse in tutto il mondo.

Tra i Discepoli di Auguste Escoffier vi sono chef di altissimo livello come Paul Bocuse ma anche executive chef di grandi alberghi provenienti da Paesi come Cina, Ungheria, Stati Uniti, Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Giappone, Benelux, Canada, Messico, Oceano Indiano, Portogallo, Thailandia, Sudafrica, Brasile, Argentina, Vietnam e Russia.

Foto MauriZio Aretusi