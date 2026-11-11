Doveva essere una normale domenica di sport dilettantistico, ma il triplice fischio finale ha dato il via a una vera e propria caccia all’uomo. A scatenare la furia di un gruppo di facinorosi non è stato un rigore dubbio o un’espulsione, bensì una semplice valutazione cronometrica: l’aver concesso troppo recupero. Una decisione che è costata cara a un giovane arbitro di appena 21 anni, finito nel mirino di una violenta aggressione. A distanza di settimane da quei fatti, risalenti allo scorso ottobre, è arrivata la risposta delle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma della locale stazione hanno infatti concluso le indagini, denunciando a piede libero tre persone del posto – un uomo di 75 anni, uno di 53 e un altro di 43 – ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di minaccia aggravata in concorso.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, l’escalation di tensione si è consumata subito dopo la fine dell’incontro del campionato di Prima Categoria tra la squadra locale dell’Alessandria della Rocca e gli ospiti dell’Accademia Mazzarese. Non appena decretata la fine delle ostilità sul terreno di gioco, i tre indagati avrebbero abbandonato il proprio posto per inseguire il direttore di gara fin dentro la zona degli spogliatoi.

In quei concitati frangenti, il ventunenne sarebbe stato raggiunto, accerchiato e bersagliato da pesanti intimidazioni verbali. Dalle parole si è poi passati rapidamente alle vie di fatto: il giovane fischietto è stato infatti colpito con un calcio, riuscendo a mettersi in salvo solo grazie al rientro negli spogliatoi. Un episodio grave che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza sui campi di provincia, spesso teatro di intemperanze ai danni dei giovanissimi direttori di gara.

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