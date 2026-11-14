Un uomo di 49 anni, residente a Palma di Montechiaro, è stato arrestato dagli agenti del locale Commissariato di polizia in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Agrigento. Le accuse a suo carico riguardano i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e atti persecutori.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato – già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie – si sarebbe reso responsabile di gravi condotte vessatorie, aggravando ulteriormente la propria posizione attraverso la violazione delle prescrizioni che gli erano già state imposte dall’Autorità giudiziaria.

Alla luce della reiterazione dei comportamenti e del mancato rispetto degli obblighi stabiliti in precedenza, i giudici agrigentini hanno disposto l’aggravamento della misura. I poliziotti hanno quindi rintracciato il 49enne e lo hanno condotto negli uffici del commissariato palmese. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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