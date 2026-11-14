Tutto da rifare nel procedimento giudiziario a carico di un uomo di 72 anni, condannato in primo grado dal Tribunale di Sciacca a sette anni di reclusione con le pesanti accuse di corruzione di minorenne e atti sessuali con la nipotina. La terza sezione della Corte d’appello di Palermo ha infatti dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti alla Corte d’assise di Agrigento, individuata ora come l’autorità giudiziaria competente a giudicare il caso.
La decisione dei giudici di secondo grado non entra nel merito delle responsabilità dell’imputato, ma poggia su una questione strettamente procedurale. L’annullamento del verdetto è dovuto a un difetto di giurisdizione rilevato d’ufficio: uno dei capi d’imputazione contestati al 72enne – nello specifico l’accusa di corruzione di minorenne in questo determinato contesto – rientra infatti nella competenza funzionale della Corte d’assise e non del Tribunale ordinario.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp