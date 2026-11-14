Vigilia della 10ª giornata del campionato di Eccellenza per l’Akragas SLP, attesa domenica 15 novembre alle ore 15 sul campo del Kamarat. In sala stampa il tecnico Fabrizio Cammarata e il centrocampista Mateo Ledesma, entrambi ex della sfida, hanno presentato l’incontro, soffermandosi sulle difficoltà della gara e sulla voglia di tornare al successo.

L’Akragas si prepara ad affrontare una delle trasferte più impegnative di questa fase del campionato. Domenica 15 novembre, con calcio d’inizio alle ore 15, i biancazzurri saranno ospiti del Kamarat allo stadio “Vito Di Marco” di Cammarata, per la decima giornata di Eccellenza.

Una partita che arriva in un momento delicato per la formazione agrigentina, reduce da risultati poco soddisfacenti e determinata a invertire la tendenza. A rendere ancora più particolare l’appuntamento c’è il ritorno da ex di Fabrizio Cammarata e Mateo Ledesma, protagonisti nella passata stagione con il Kamarat, arrivato a un passo dalla promozione.

Cammarata: «Dobbiamo essere pronti a tutto»

Per il tecnico biancazzurro sarà inevitabilmente una gara speciale, ma i sentimenti dovranno lasciare spazio alla concentrazione.

«Mi farà sicuramente piacere tornare a Cammarata, in un posto dove lo scorso anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile e dove tutta la società ha svolto un lavoro straordinario. Sarà bello rivedere tanti amici prima e dopo la partita, ma durante i novanta minuti penserò soltanto alla mia squadra e a cercare di ottenere un risultato positivo».

L’allenatore non nasconde le difficoltà attraversate dall’Akragas, ma continua a manifestare fiducia nel lavoro del gruppo.

«Non è un periodo positivo dal punto di vista dei risultati, abbiamo lasciato qualche punto per strada. Bisogna però rimboccarsi le maniche e continuare ad allenarsi bene, come stanno facendo i ragazzi. Sono sicuro che faremo una grande partita e che arriveranno anche i risultati».

Il Kamarat rappresenta un ostacolo particolarmente insidioso, soprattutto per le caratteristiche della squadra e del terreno di gioco.

«Affronteremo una formazione forte, che gioca un buon calcio e che sta dimostrando di essere in crescita dopo un inizio travagliato. Sarà una partita difficile, fisica, probabilmente anche sporca in alcuni momenti. Molto dipenderà dalle condizioni del campo. Dovremo essere pronti a tutto, senza rinunciare alla nostra identità. La mia squadra deve sempre provare a fare la partita».

Uno dei temi centrali della vigilia riguarda la difficoltà dei biancazzurri nel concretizzare le occasioni create.

«Abbiamo lavorato anche su questo durante la settimana, cercando di migliorare negli aspetti in cui siamo mancati. I ragazzi si impegnano dal primo giorno del ritiro e sono i primi a voler reagire. Sono contento di allenare questo gruppo perché, nonostante i risultati, continua a seguire le mie indicazioni e a cercare di esprimere un buon calcio. Adesso dobbiamo riuscire a concretizzare quello che costruiamo».

Cammarata ha rivolto anche un pensiero ai sostenitori agrigentini che seguiranno la squadra in trasferta.

«So che è una partita molto sentita da entrambe le tifoserie. Siamo contenti che i nostri tifosi saranno presenti. In questo momento abbiamo bisogno del loro sostegno e sono sicuro che ci daranno una grande mano».

Ledesma: «Abbassiamo la testa soltanto per lavorare»

Anche per Mateo Ledesma sarà un ritorno carico di significati. Il centrocampista ritroverà lo stadio e l’ambiente che lo hanno accolto durante la sua prima esperienza nel calcio italiano.

«È sempre bello tornare in un posto che per un anno è stato casa mia. A Cammarata ho vissuto la mia prima stagione in Italia e conservo bellissimi ricordi. Spero di ritrovare un ambiente positivo e di vivere una bella giornata di calcio».

Il giocatore argentino si aspetta una sfida combattuta, nella quale serviranno determinazione e attenzione.

«Sappiamo che sarà una partita difficile. Il Kamarat conosce bene il proprio campo e noi dovremo farci trovare pronti. Arriviamo da una sconfitta che ci ha fatto male, soprattutto perché è arrivata davanti al nostro pubblico».

Ledesma è consapevole delle aspettative che accompagnano la maglia biancazzurra e della necessità di ritrovare la vittoria.

«Sappiamo che una squadra come l’Akragas deve vincere e siamo i primi a esserne consapevoli. A volte bisogna abbassare la testa, ma soltanto per lavorare. Poi, quando si entra in campo, bisogna tenerla sempre alta. Credo nei miei compagni e nel lavoro che facciamo tutti insieme».

Una trasferta per ritrovare fiducia e risultati

La sfida di Cammarata rappresenta un banco di prova importante per l’Akragas. Serviranno carattere, attenzione e concretezza contro un avversario in crescita, su un terreno che potrebbe rendere ancora più complicata la manovra.

La squadra di Fabrizio Cammarata vuole dare continuità alle prestazioni e soprattutto ritrovare quei gol e quei punti che sono mancati nelle ultime giornate.

I biancazzurri saranno chiamati a una prova di maturità, con la consapevolezza che, per uscire da questo momento, non basterà giocare bene: servirà trasformare il lavoro e le occasioni create in un risultato positivo.

Il programma della partita

Gara: Kamarat – Akragas SLP

Kamarat – Akragas SLP Competizione: 10ª giornata di Eccellenza

10ª giornata di Eccellenza Data: domenica 15 novembre 2026

domenica 15 novembre 2026 Orario: ore 15:00

ore 15:00 Stadio: “Vito Di Marco” di Cammarata (AG)

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