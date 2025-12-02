Ha picchiato la moglie. Un quarantaquattrenne è finito nei guai. E’ stato denunciato per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Vittima una quarantenne. I carabinieri hanno attivato l’iter del Codice rosso, a tutela della donna vittima di violenza. Il fatto è accaduto in un comune del comprensorio di Sciacca. I militari, in via precauzionale, hanno anche ritirato le armi che l’uomo deteneva legalmente. La donna ha rifiutato le cure sanitarie.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp