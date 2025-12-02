Familiari e vicini, preoccupati, non erano riusciti a mettersi in contatto con lei dalla giornata di lunedì. Tragedia a Licata, dove un’anziana è stata trovata morta nella sua abitazione di Piano Quartiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. I pompieri hanno forzato la porta d’ingresso e, una volta dentro, hanno trovato la donna priva di vita. Il medico legale ha constatato il decesso, quasi sicuramente per cause naturali.

