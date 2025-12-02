Un incendio ha carbonizzato un’auto Bmw di proprietà di una azienda di materiali per l’edilizia, di fatto, in uso ad una donna. Il fuoco ha danneggiato anche il prospetto dell’edificio che ospita l’ufficio del Centro per l’impiego. Tutto quanto si è verificato verso mezzanotte e trenta in via Filippo Villa a Racalmuto.

Scattato l’allarme, dopo la segnalazione al 112, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. In poco tempo i pompieri hanno spento il rogo. Sul posto, sono accorsi i carabinieri della Stazione di Racalmuto. Vigili del fuoco e militari hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’evento.

Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottiglie o contenitori, generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

