Ha maltrattato la moglie anche per banali e futili motivi per circa sette anni. I giudici della Corte d’Appello di Palermo hanno confermato la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione a un quarantacinquenne di Palma di Montechiaro, riconosciuto responsabile di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione cittadina, in esecuzione dell’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Dopo le formalità di rito nella caserma dell’Arma, è stato accompagnato alla Casa circondariale di contrada “Petrusa” per scontare la pena.

I fatti contestati all’uomo, commessi a Palma, risalgono al periodo compreso dal 2013 e fino al 2020. Il quarantacinquenne, secondo l’accusa, con numerose e reiterate condotte, avrebbe sottoposto la donna, a maltrattamenti di natura fisica e psicologica.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp