Qualcuno si è intrufolato all’interno del bar – tabaccheria dell’area di servizio lungo la Statale 557 in territorio di Ravanusa, ed è riuscito a portare via denaro contante per 1.700 euro in banconote di vario taglio e monete. Tutto quanto durante le ore notturne mentre l’attività lavorativa era chiusa.

I ladri – difficile ipotizzare che possa essere entrato in azione un solo delinquente – da una sommaria ricostruzione dopo essere penetrati nel locale hanno rovistato un po’ dappertutto, e alla fine hanno arraffato i soldi custoditi nella cassa. Gli sconosciuti con il bottino in mano si sono allontanati velocemente dalla zona.

Il raid è stato scoperto, ieri mattina, dalla proprietaria: una esercente canicattinese di 38 anni. Subito ha dato l’allarme al 112, poi, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. I carabinieri della Stazione di Ravanusa, hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza posto a presidio dell’attività commerciale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp