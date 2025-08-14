Non avrebbe inserito il freno a mano della sua macchina dopo avere parcheggiato in un tratto in discesa ed è stato travolto dalla stessa vettura rimanendo schiacciato. Per lui non c’è stato nulla da fare. A perdere la vita, un 58enne, di Favara, Domenico Pitruzzella. Il tragico incidente stradale si è verificato questa mattina in contrada Crocca tra Agrigento e Favara.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha constatato l’avvenuto decesso dell’automobilista. I carabinieri della Tenenza di Favara e della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento si stanno occupando dei rilievi. Una nuova tragedia che colpisce la comunità favarese. Appena pochi giorni fa un 14enne favarese era deceduto in un incidente con lo scooter.

