Dovrà scontare due anni di reclusione un pensionato sessantenne del comprensorio saccense, arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Sciacca.

La misura arriva dopo la condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. I militari del Reparto Territoriale hanno rintracciato l’uomo nella sua abitazione in un comune dell’hinterland saccense e, dopo le formalità di rito in caserma, lo hanno trasferito nella casa circondariale.

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