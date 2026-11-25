Centinaia di fotografie e video pedopornografici salvati nella memoria di due smartphone e l’accusa di aver adescato un minore online. È quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia Postale di Agrigento e Palermo nell’indagine che ha portato all’arresto e al trasferimento in carcere di un trentottenne agrigentino.

Secondo l’impianto accusatorio, l’uomo avrebbe scaricato il materiale da diversi portali web già monitorati nell’ambito del contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori in rete, arrivando poi a indurre un minorenne a spogliarsi e a praticare autoerotismo a distanza, pur in assenza di incontri fisici.

Dopo le formalità di rito, il trentottenne è stato rinchiuso in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il suo difensore, l’avvocato Giuseppe Zucchetto, ha deciso al momento di non presentare istanza di scarcerazione al Tribunale del Riesame di Palermo.

Il pubblico ministero Daniele Di Maggio ha infatti disposto accertamenti tecnici irripetibili sui due telefoni sequestrati, affidando all’ingegnere Mauro Manolo Belmonte il compito di recuperare eventuali file cancellati, esaminare l’account ed estrarre immagini, video e chat con minori per ricostruire l’intera rete di contatti e accessi.

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