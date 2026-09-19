Ignoti hanno tagliato 60 alberi di arancio in un terreno di contrada Gessa a Caltabellotta. Preso di mira il fondo agricolo di proprietà di un imprenditore agricolo quarantenne. I responsabili si sono intrufolati nel suo terreno e hanno danneggiato, mediante il taglio del tronco, gli alberi. Distrutta anche l’irrigazione per portare l’acqua nell’aranceto.

L’uomo, dopo l’amara scoperta, ha presentato la denuncia ai carabinieri della Stazione cittadina. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini. La Procura di Sciacca, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento aggravato.

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