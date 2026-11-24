Tensione lungo la strada Statale 115, dove un incendio ha completamente distrutto il furgone di proprietà di Giuseppe De Rubeis, idraulico di 43 anni originario di Porto Empedocle. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di lunedì, mentre il mezzo si trovava regolarmente parcheggiato lungo l’arteria stradale. Sul luogo del rogo sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente, insieme agli agenti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e agli specialisti della polizia scientifica.

Gli investigatori hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per accertare la natura del rogo e non escludono al momento alcuna pista, inclusa quella dolosa. Il profilo del proprietario del veicolo rende la vicenda particolarmente delicata per gli inquirenti. De Rubeis è infatti tornato in libertà dopo aver scontato una condanna a 13 anni di reclusione per l’omicidio di Giuseppe Adorno, avvenuto nell’agosto del 2009, il cui corpo fu ritrovato carbonizzato nelle campagne di Montaperto.

L’episodio si inserisce in un contesto investigativo già molto complesso. Secondo quanto emerso da una precedente indagine condotta dai carabinieri, lo stesso De Rubeis era stato indicato come il bersaglio di un piano omicidiario organizzato per vendicare la morte di Adorno, un progetto poi fallito a causa della rinuncia del sicario incaricato di eseguire il delitto.

Proprio nei giorni scorsi la vicenda giudiziaria legata a quel retroscena ha registrato nuovi sviluppi: la Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha infatti avanzato due richieste di rinvio a giudizio per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, contestando le pressioni esercitate sul mancato killer per ottenere la restituzione del denaro versato per l’agguato mai portato a termine.

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