Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli ha disposto il rinvio a giudizio di un pensionato 83enne di Favara, per l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Avrebbe vessato la moglie per circa tre anni. La prima udienza del dibattimento è fissata per il 24 febbraio davanti al giudice del tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna

L’imputato è difeso dall’avvocato Salvatore Pennica. La donna sarebbe stata ripetutamente insultata e minacciata di morte. Lo scorso anno, dopo la denuncia presentata ai carabinieri della Tenenza cittadina, nei confronti del marito era scattato il divieto di avvicinamento.

