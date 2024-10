Aveva quasi ultimato i lavori di un’abitazione, ma senza le obbligatorie autorizzazioni e concessioni edilizie. I carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro, grazie ad una serrata attività di contrasto alle costruzioni abusive, hanno sequestrato un immobile su un terreno di contrada “Ciotta”, in territorio di Palma a pochi passi dal mare.

A finire nei guai un settantenne pensionato narese, residente a Canicattì. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per le ipotesi di reato di costruzione edilizia priva di concessione, violazione vincolo di inedificabilità assoluta e violazione di esecuzione di nuove opere entro 30 metri dal Demanio marittimo.

Nonostante decine di sequestri, in diversi territori dell’Agrigentino, c’è ancora chi abusivamente costruisce manufatti o incrementa il volume di immobili esistenti o semplicemente per realizzare piccole opere. Per questi ovvi motivi l’azione di tutela del territorio per il contrasto al “mattone” abusivo da parte dei carabinieri non conosce soste.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp