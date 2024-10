Il Teatro Pirandello di Agrigento presenta la nuova stagione concertistica, realizzata in collaborazione con il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. Un programma ricco di eventi che porta sul palcoscenico artisti di fama internazionale e giovani talenti del conservatorio, con un mix di generi musicali che spazia dalla lirica al jazz, dal classico al moderno.

La stagione si aprirà il 16 novembre con il celebre Don Giovanni di Mozart. Il 14 dicembre, l’ensemble del dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali proporrà “Jazz con influenze mediterranee”, un concerto che fonde tradizioni musicali diverse. Il 20 dicembre, Daria Biancardi animerà il Teatro con un suggestivo concerto di Natale.

Il nuovo anno si aprirà l’11 gennaio con il grande jazzista Enrico Pieranunzi, che si esibirà insieme alla Toscanini Big Band. Il 22 febbraio, il palco del Pirandello ospiterà “Toscanini’s got talent”, un concerto in cui i migliori solisti e l’orchestra del conservatorio, sotto la direzione di Alberto Maniaci, mostreranno il loro talento. Il 29 marzo sarà la volta dell’orchestra sinfonica del conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, diretta da Epifanio Comis. Infine, il 17 maggio, Roberto Cominati interpreterà le opere di Rachmaninoff in una serata imperdibile.

Alessandro Patti presenta la stagione concertistica

Alessandro Patti, Presidente della Fondazione Teatro Pirandello e Valle dei Templi di Agrigento, ha dichiarato: “Il Teatro Pirandello arricchisce sempre di più la propria offerta culturale e oggi lo fa presentando la stagione concertistica 2024-2025, ideata e condivisa col Conservatorio Toscanini di Ribera. Due importanti e prestigiose istituzioni culturali, Teatro Pirandello da una parte e Conservatorio Toscanini dall’altra, uniscono le proprie forze, come già avvenuto nel recente passato. Grazie a un rapporto di collaborazione instaurato, abbiamo stipulato una convenzione ben più corposa e articolata, che prevede, tra le altre cose, l’organizzazione di questa stagione concertistica.”

Patti ha poi aggiunto: “Questo è il modo in cui il Teatro Pirandello e il Conservatorio Toscanini si proiettano verso Agrigento 2025, con un cartellone variegato che va dalla lirica, alla classica, fino al jazz ed al pop. Questa stagione concertistica, in concomitanza con Agrigento Capitale della Cultura 2025, rappresenta una vetrina speciale per l’eccellenza del nostro territorio e non solo.”

Questa stagione concertistica rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica, con spettacoli che celebrano l’eccellenza artistica e il talento giovanile.

