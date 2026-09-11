Ha ripetutamente maltrattato la moglie. A mettere fine alle violenze i carabinieri. Il Gip del Tribunale di Sciacca ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliati, con l’applicazione del braccialetto elettronico, a carico di un quarantenne disoccupato, residente in un piccolo comune del comprensorio riberese.
Il provvedimento è stato emesso dietro richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Sciacca. E’ indagato del reato di maltrattamenti in famiglia.
Il quarantenne avrebbe sottoposto la moglie, una trentacinquenne, libera professionista, a continui maltrattamenti, causandole sofferenze e stati d’ansia.
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