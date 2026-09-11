Una dodicenne e una sessantenne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, ieri sera, lungo il viale alberato in via La Loggia, sotto la collina della Valle dei Templi.

A scontrarsi due autovetture: una Ford e una Citroen. Due i feriti trasferiti con le ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario, i vigili del fuoco e i poliziotti della sezione Volanti. E gli agenti si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.

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