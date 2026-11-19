La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno per Giuseppina Giardina, 49 anni, e Angelo Di Gloria, 69 anni, accusati di un’estorsione del valore complessivo di 700 mila euro ai danni di un pensionato settantacinquenne di Canicattì. Il verdetto di secondo grado ribadisce integralmente la decisione già presa in precedenza dal tribunale di Agrigento. La vicenda giudiziaria risale al 2017, anno in cui l’anziano ha trovato il coraggio di sporgere denuncia facendo scattare l’inchiesta.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, Giardina si era inizialmente avvicinata alla vittima offrendosi di assisterlo. La donna, tuttavia, aveva contratto debiti a usura con Di Gloria e, per riuscire a saldarli, avrebbe architettato insieme al complice un piano per appropriarsi del patrimonio del pensionato.

Sottoposto a continue pressioni, minacce di percosse e persino al ricatto di essere fatto rinchiudere in un reparto di psichiatria, il settantacinquenne – titolare anche di una rivendita di tabacchi – era stato costretto a cedere alle richieste. In un clima di costante intimidazione, la vittima aveva effettuato prelievi in contanti per oltre 80 mila euro e aveva firmato i preliminari di vendita per alcuni appartamenti di sua proprietà e per lo stesso tabacchino.

Il piano estorsivo era culminato con l’obbligo, imposto all’anziano, di firmare una procura generale a favore di Giardina. Questo atto le avrebbe garantito la possibilità di incassare i proventi dalla vendita degli immobili e saldare così il debito di 115 mila euro contratto con Di Gloria. Nel procedimento giudiziario la vittima si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Giacinto Paci. Gli imputati sono stati invece difesi dagli avvocati Antonella Zanchi e Calogero Rinallo.

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