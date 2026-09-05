Aveva un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al limite il trentacinquenne di Favara che alla guida di un moto Honda ha provocato un incidente stradale autonomo, avvenuto due settimane fa a Favara, in cui è rimasta gravemente ferita la passeggera, una venticinquenne anche lei favarese.

È quanto emerso dall’alcol test al quale il motociclista è stato sottoposto. La ragazza che viaggiava con lui lungo la strada statale 122 ha riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale. Dopo alcuni giorni di prognosi è stata giudicata fuori pericolo.

Il 35enne, invece, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza. Sono scattati il ritiro immediato della patente e della carta di circolazione, nonché il mezzo a due ruote è stato sottoposto a sequestro.

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