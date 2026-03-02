Ha aggredito la madre. Poi si è impossessato con violenza di un televisore, di proprietà di un altro familiare. Tv color che ha rivenduto per comprare la droga. Ad accorrere evitando il peggio sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Un giovane disoccupato di Agrigento, poco più che ventenne, in atto sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di rapina e maltrattamenti in famiglia.

A finire nei guai anche l’uomo che aveva comprato l’apparecchio, un immigrato di 45 anni, residente da tanti anni in città, deferito all’Autorità giudiziaria, per il reato di incauto acquisto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp