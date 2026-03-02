Ha venduto un cocktail alcolico a un minorenne. È accaduto sabato sera nel centro di Agrigento, nei luoghi della movida. A finire nei guai il titolare di un locale. A fermare il ragazzo con in mano la bevanda alcolica sono stati i poliziotti della sezione Pas della Questura, impegnati nel consueto servizio di ordine pubblico del sabato sera.

Verificata l’età del giovane, gli agenti hanno appurato che il giovane non aveva ancora compiuto 18 anni, ma ne aveva più di 16. Il titolare del locale della movida è stato pertanto sanzionato. Se il ragazzo avesse avuto meno di 16 anni, sarebbe stato invece denunciato.

