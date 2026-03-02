Nella 20° giornata del campionato di Promozione girone D l’Akragas Slp batte a tavolino il Frigintini Modica 3-0. La sfida, non si è potuta disputare per la mancata presenza della squadra Modichese, che consegna automaticamente i tre punti ai biancoazzurri. I Giganti con l’assegnazione dei tre punti, salgono a quota 51 punti in classifica, rimanendo attaccati alla vetta a -4 dal primo posto. Primo posto occupato ancora dal Priolo F.C. che vince il derby sul campo dell’Atletico Megara per 1-0 su calcio di rigore al 77″ trasformato da Ferla, portando la squadra siracusana a +4 dall’Akragas Slp.

Nella 21° giornata di Promozione, il Priolo affronterà la quarta in classifica, il Ragusa, che rappresenta il banco di prova prima dello scontro diretto. Molto dipenderà da questa gara. Gli impegni più insidiosi restano la trasferta a Canicattini (22° giornata), e la sfida interna con il Noto (23° giornata). Per l’Akragas Slp la prossima sfida, sarà sul campo dello Scicli Calcio, però prima i biancoazzurri, saranno impegnati in Coppa Italia contro L’Orlandina mercoledì 4 Marzo al “Totò Russo” di Aragona. Con poche partite da disputare, prima dello scontro diretto, si entra nella fase decisiva della stagione, dove ogni gara assume un peso specifico, e un piccolo errore può risultare fatale.

Mario Ferro

Mario Ferro

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp