Le richieste di denaro erano all’ordine del giorno. E ad ogni rifiuto avrebbe maltrattato pesantemente la madre. Una pensionata 74enne che ad un certo punto non ce l’ha fatta più e, con coraggio, ha denunciato. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Licata a mettere fine ad una triste storia. E adesso il figlio, un ventisettenne disoccupato, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento.

Il giovane deve rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Dopo le formalità di rito espletate alla caserma dell’Arma, è stato accompagnato alla Casa circondariale di contrada “Petrusa”. L’anziana ha subito, già dallo scorso anno, violenze tanto fisiche quanto psicologiche. Inoltre il ventisettenne – secondo quanto hanno accertato i carabinieri – avrebbe tentato di estorcerle denaro minacciandola.