Ha tentato di togliersi la vita con una cintura stretta al collo, ma il tempestivo intervento di un trentaseienne di Agrigento, vice ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Torino San Paolo, è stato provvidenziale. Un operaio agrigentino di 45 anni è stato poi soccorso dal 118 e portato in ospedale. Non versa in pericolo di vita.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’uomo a bordo della sua auto ha raggiunto la zona di “Piano Gatta”, fermandosi in un terreno vicino al cimitero, sotto l’abitato di Montaperto. Qui utilizzando una cintura ha tentato di farla finita. Per sua fortuna da quelli parti stava transitando il poliziotto, in questi giorni in città per trascorrere un periodo di ferie.

Intuendo qualcosa di grave, dopo avere rotto il finestrino dell’auto, è riuscito a tagliare la cintura. Un intervento che di fatto ha salvato in extremis la vita all’operaio. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Montaperto e Porto Empedocle per gli accertamenti del caso. Il gesto messo in atto dal 45enne sarebbe riconducibile a problemi di natura economica.