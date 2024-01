Ignoti ladri si sono intrufolati all’interno del Palacongressi, lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè, e dagli uffici in uso ad un’associazione culturale hanno portato via la somma in contanti di 300 euro e un computer. Anche se l’ammontare dei danni è ancora in fase di quantificazione. Chi ha agito, infatti, prima di allontanarsi ha manomesso il sistema di video sorveglianza.

E’ successo nelle ore notturne. La scoperta, l’indomani mattina, all’orario di apertura, quando i responsabili dell’associazione si sono accorti che i locali erano stati presi di mira dai malviventi. All’amministratore dell’associazione, pertanto, non è rimasto altro da fare, che presentare formale denuncia di furto contro ignoti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè, che con il coordinamento della Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini, nel tentativo di risalire agli autori dell’azione delinquenziale.