Qualcuno ha dato alle fiamme alcune pedane in legno, nei pressi di un muro di uno stabile disabitato da diversi anni. Il fatto è accaduto, ieri notte, in piazza Madonna della Catena nella frazione di Villaseta.

Scattato l’allarme, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco del vicino Comando provinciale. E i pompieri idranti alla mano in pochissimo tempo hanno spento le fiamme. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Stazione di Villaseta. Una relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento.

Una delle ipotesi è quella relativa a un avvertimento a un commerciante o a un residente della zona, oppure di un raid vandalico.

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