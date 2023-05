La nave Ong “Louise Michel” attracca in un porto agrigentino

La nave Ong “Louise Michel”, particolarmente famosa perché è stata dipinta dall’artista e writer britannico Banksy, considerato uno dei maggiori esponenti della “street art”, ha attraccato al porto turistico “Marina di Cala del sole” di Licata. Sul suo fianco è scritto “Rescue” che significa “salvataggio”, dato che la nave opera in mare per salvare i migranti. Lo scorso marzo la nave “Louise Michel” è stata sottoposta a un fermo amministrativo per presunte violazioni del decreto che disciplina le attività di ricerca e salvataggio in mare delle imbarcazioni.