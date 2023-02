Nuova allerta “Arancione” per domani, venerdì 10 febbraio, in tutta la provincia di Agrigento. Le scuole resteranno chiuse per il secondo giorno consecutivo. Ad Agrigento il sindaco Miccichè ha sospeso il mercato settimanale. Previste precipitazioni diffuse ed abbondanti in diverse zone dell’Agrigentino. Previsti venti da forti a burrasca, mareggiate lungo le coste, e nevicate al di sopra dei 500-700 metri.