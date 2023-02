L’istituto Fermi dal prossimo anno scolastico si traferirà

Gli studenti dell’Istituto professionale “Fermi” il prossimo anno scolastico lo frequenteranno in città e non più nella zona industriale Asi, in territorio di Aragona. Lo assicura il commissario straordinario del Libero Consorzio di Agrigento, Raffaele Sanzo, da mesi impegnato in tal senso. “Abbiamo individuato una scuola dove potrebbe trasferirsi quasi tutto il Fermi. E’ l’ex istituto Foderà. La nostra intenzione è quella di trasferire, appena possibile e le condizioni ci saranno, la scuola nel suo complesso, laboratori compresi, nel Foderà. Per preparare questi locali abbiamo riservato in bilancio una somma cospicua. Sui tempi di questi lavori e quindi del trasferimento sarà più preciso l’ingegnere Di Carlo, capo del settore. Io spero che tutto si possa svolgere entro l’estate così da far cominciare l’anno scolastico agli studenti non in una scuola nuova ma in una scuola decorosa. Questo si”.

“A dicembre abbiamo fatto la determina a contrarre – chiarisce Michelangelo Di Carlo-. Il bando è già stato pubblicato sulla Gazzetta della Regione Siciliana l’otto febbraio. L’apertura delle buste è fissata per il 27 febbraio e il 28 ci sarà l’esperimento della gara. Questa sarà fatta con un metodo abbastanza veloce, l’inversione procedimentale. Si apriranno le offerte e si aggiudicherà direttamente alla prima e si guarderà la documentazione della prima e della seconda offerta. Il 28 procederemo quindi all’aggiudicazione, in via provvisoria. Poi ci saranno 35 giorni per fare l’aggiudicazione definitiva. Quindi – procede l’ing. Di Carlo – riteniamo che nei primi di aprile potranno cominciare i lavori. Si tratta di lavori per effettuare una buona manutenzione dell’esistente. Non si tratta di un rifacimento di impianti o altro, ma di rendere questa scuola accettabile e sicura. Naturalmente faremo pressione sulla direzione dei lavori affinché questi possano concludersi in estate e si possa quindi procedere al trasloco delle attrezzature scolastiche dell’Ipia Fermi”.