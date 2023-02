Al Pirandello “Il circo di Pinocchio” (VIDEO)

Sabato 11 e domenica 12 febbraio , al Teatro Pirandello di Agrigento va in scena ‘Il circo di Pinocchio’, acrobazie, equilibrismo, comicità, magia. Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia. Un grande classico rivisitato in una chiave artistica. Spettacoli acrobatici e magie direttamente dal mondo del circo. Niente fili e marionette, un vero spettacolo capace di coinvolgere i più piccoli con trucchi di magia e colorate coreografie ma anche i più grandi con le vere acrobazie del circo. Spettacolo che ha l’intento di portare un’ora di sana evasione, trasportando le emozioni di grandi e piccini nel magico mondo del circo. Un classico, rivisitato in una chiave che non avete mai visto. Appuntamento l’11 febbraio con il primo spettacolo alle 17, il secondo alle 19. Il 12 febbraio ore 16:30 e 18:30.

Info e prenotazioni:

3275762133 e 3493971607

Dal 9 febbraio biglietteria anche in teatro.