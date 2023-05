Maltempo, la furia del vento: alberi e grossi rami abbattuti

La forte tempesta di vento ha creato qualche danno e disagi in diverse zone della città. Decine di alberi e rami spezzati sono piombati sulla sede stradale, e solo per casi fortuiti, non sono rimaste coinvolte persone. Solo tanto spavento. Il vento non ha risparmiato pali dell’illuminazione pubblica, cartellonistica e segnaletica. Decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, in alcuni casi collaborati da carabinieri, polizia di Stato, e polizia Municipale. Alberi e grossi rami collassati al suolo un po’ dappertutto, tra gli altri in piazza Rosselli, nelle vie Francesco Crispi, Petrarca, Piersanti Mattarella e Ragazzi del ’99. Ma anche lungo la statale 189 nei pressi di un distributore di carburati e la provinciale 13 che collega la città dei Templi con Favara. Tanti anche gli interventi per tetti in lamierino, cartelloni e grondaie divelti dalla furia del vento. E oggi e fino alla mezzanotte in tutta la provincia di Agrigento sarà allerta “Arancione”.