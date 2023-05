Furto in un’abitazione: portati via attrezzature e macchinari

Ignoti ladri hanno messo a segno un furto nella casa di campagna, in contrada “Pidocchio” a Canicattì, di proprietà di un quarantaduenne. Si sono intrufolati nella residenza e hanno portato via due motozappa, due motosega, un taglia erba e un tv color di 32 pollici. E’ accaduto negli scorsi giorni, ma la notizia è trapelata, soltanto nelle ultime ore.

A facilitare il colpo la casa disabitata in questo periodo dell’anno, infatti, è utilizzata prevalentemente nella stagione estiva. A fare l’amara scoperta è stato lo stesso proprietario che ha trovato il lucchetto del cancello rotto, il portone del garage aperto, così come alcune finestre e l’abitazione a soqquadro. Danneggiati anche gli infissi.

Danni importanti non coperti però da nessuna assicurazione. L’uomo ha presentato denuncia in Commissariato, a Canicattì, e i poliziotti hanno avviato le indagini per cercare di identificare i delinquenti.