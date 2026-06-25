Le precipitazioni, accompagnate da forte umidità, si sono abbattute per circa quindici minuti in diverse zone del territorio.



Sulla strada statale 189 Agrigento-Palermo, nei pressi dell’Hotel San Pietro, un albero è caduto sulla carreggiata, creando disagi alla circolazione.

I fenomeni temporaleschi stanno interessando diverse aree della provincia. Già nella giornata di ieri una bomba d’acqua aveva colpito Favara, mentre anche oggi i rovesci si stanno rivelando particolarmente intensi.



Si tratta di precipitazioni molto forti che possono rappresentare un serio pericolo per gli automobilisti e per chi si trova in strada durante gli eventi più violenti. Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti fino al miglioramento delle condizioni meteo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp