Nell’ambito dei percorsi di educazione alla legalità e di vicinanza ai più giovani, il personale della Questura di Agrigento ha fatto visita ai bambini del Gruppo Estivo “GREST” dell’Oratorio Don Guanella, presso la Parrocchia B.M.V. della Divina Provvidenza di Agrigento.

L’incontro, promosso dal parroco Don Calogero Proietto, è stato un momento speciale di festa, condivisione e crescita, finalizzato ad avvicinare i ragazzi alle Forze dell’Ordine.

I giovani partecipanti hanno potuto vedere da vicino i poliziotti a quattro zampe dell’Unità Cinofila proveniente da Palermo, le auto e le moto d’istituto con i colori della Polizia Stradale e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

L’entusiasmo, le tantissime domande e il sorriso dei bambini testimoniano l’importanza di questi momenti di scambio, capaci di stimolare l’interesse e la fiducia verso le istituzioni fin dalla più tenera età.

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