Covid in Sicilia, bollettino 28 dicembre: 650 nuovi casi e 28 decessi

Numero dei contagi stabili in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, registrati 650 nuovi casi di Covid -19, a fronte di 5.693 tamponi effettuati, e 28 morti. E’ quanto emerge dal bollettino del 28 dicembre diffuso dal ministero della Salute. In aumento sia pure di poco i ricoverati in ospedale, sono1.239, mentre in terapia intensiva, 175. In isolamento domiciliare 32.007 soggetti. Il numero degli attuali positivi è di 33.246. Con i 28 morti il numero delle vittime siciliane dall’inizio della pandemia è salito a 2.326. La suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 117, Palermo 187, Messina 112, Ragusa 33, Trapani 3, Siracusa 56, Caltanissetta 89, Agrigento 4, Enna 49.