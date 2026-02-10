Niente sfilate dei carri allegorici sabato 14 febbraio a Sciacca a causa delle previsioni meteo di questa settimana e del prossimo weekend che non sono affatto incoraggianti. L’inizio del Carnevale di Sciacca è stato quindi posticipato. Il Comune di Sciacca, la Futuris, società organizzatrice dell’evento, e le Associazioni dei Carristi hanno valutato con attenzione le indicazioni ricevute dall’Aeronautica Militare e da Agrimeteo Corleone, secondo le quali le precipitazioni iniziate nelle ultime ore continueranno con maggiore intensità e frequenza per tutta la settimana e fino a lunedì 16 febbraio.

Per questo motivo, le sfilate dei carri allegorici e gli spettacoli sono stati riprogrammati: il primo evento si terrà venerdì 20, poi sabato 21, domenica 22 febbraio, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo. Lo showcase dei “Me Contro Te”, inizialmente previsto per domenica 15 febbraio, è posticipato a domenica 22 febbraio alle ore 15, mentre lo spettacolo di “Daisy Dot”, previsto per domenica 22 febbraio, sarà recuperato domenica 1° marzo sempre alle 15. Il concerto di Rovazzi resta confermato per venerdì 20 febbraio.

I biglietti giornalieri acquistati per sabato 14 e domenica 15 febbraio saranno validi rispettivamente per sabato 21 e domenica 22 febbraio. In alternativa, sarà possibile richiedere il rimborso tramite i circuiti di vendita su cui è stato effettuato l’acquisto. Gli abbonamenti rimangono validi per tutte le date riprogrammate.

