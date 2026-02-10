Una bombola del gas è esplosa all’interno di un’abitazione, provocando il ferimento di due persone. Si tratta di padre e figlio di 80 e 50 anni. E’ successo in via Nazionale a Burgio. I due hanno riportato gravi ustioni in diverse parti del corpo e, per questo motivo, sono stati trasferiti in elisoccorso in una struttura specializzata siciliana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio mettendo l’area in sicurezza e i carabinieri della Stazione cittadina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp