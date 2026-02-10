Tre persone (due donne e un uomo), sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la Statale 115, nei pressi della galleria Della Guardia in territorio di Sciacca.

A scontrarsi quattro autovetture: una Toyota, una Fiat Panda, una Renault e una Volkswagen Golf. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

I feriti con i mezzi di soccorso sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per le cure necessarie. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

