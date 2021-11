Maltempo. ESA: “La Sicilia chiede aiuto ma a chi?”

Intervento dei lavoratori Esa sul maltempo di “che ha flagellato- scrivono- la nostra amata isola: fiumi straripati e strade completamente impraticabili.

La Sicilia chiede aiuto, chiede mezzi e forza lavoro per riprendersi.

A chi si chiede aiuto?

Con quali mezzi?

A quale costo?

Non sappiamo – continuano i lavoratori- quanto graverà sulle spalle della Regione, un dispendio di denaro che potrebbe essere evitato. Potrebbe essere evitato perché ci sono mezzi e lavoratori fermi.

Per essere più chiari dobbiamo precisare che l’Ente Sviluppo Agricolo ha a disposizione mezzi e uomini necessari ad ottemperare a tutta questa emergenza.

Ma cosa si fa?

Si preferisce lasciare i lavoratori senza contratto ed i mezzi chiusi in magazzino.

Chiediamo con viva voce di poter svolgere il nostro lavoro già iniziato ma interrotto da un contratto stagionale.

Restiamo a disposizione sia da subito.”