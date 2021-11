Covid in Sicilia, il virus non arretra: 491 nuovi casi e 7 vittime

Nel ultime 24 ore in Sicilia sono stati registrati 491 casi di Covid-19 (ieri erano 742), su 26.376 tamponi processati, e ci sono state altre 7 vittime, con il totale dei deceduti dall’inizio della pandemia che arriva così a quota 7.116. Il tasso di positività però cresce anche se di poco: ieri era 1,3%, oggi è del 1,8%. Si evince dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 17 novembre.

Stabile il numero delle persone ricoverate con sintomi in area medica 351 (come ieri) e cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva 43 (ieri 47). I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 69, Catania: 139, Messina: 93, Siracusa: 49, Trapani: 37, Ragusa: 22, Caltanissetta: 28, Agrigento: 52, Enna: 2.